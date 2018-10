Saudi-Arabien truer med modsvar efter Trump-trusler

Saudi-Arabien er klar til at svare igen på eventuelle sanktioner i sagen om den forsvundne journalist Jamal Khashoggi.

Det siger en unavngiven saudiarabisk topembedsmand søndag til SPA, landets officielle nyhedsbureau.

- Kongeriget bekræfter sin fuldstændige afvisning af enhver trussel eller ethvert forsøg på at underminere det - om det er igennem trusler om at indføre økonomiske sanktioner eller ved at benytte politisk pres, siger embedsmanden.

- Kongeriget bekræfter også, at det vil reagere på enhver handling med et endnu større modsvar, lyder det videre.

Den saudiarabiske reaktion kommer, efter at USA's præsident, Donald Trump, lørdag varslede en "alvorlig straf", hvis Saudi-Arabien skulle have noget med Khashoggis forsvinden at gøre.

Jamal Khashoggi er saudiaraber. Han blev sidst set 2. oktober, da han gik ind på Saudi-Arabiens konsulat i den tyrkiske millionby Istanbul.

Tyrkiske embedsfolk mener, at Khashoggi er blevet dræbt på konsulatet. Det afviser Saudi-Arabien.