Tyrkiet vil ind i saudisk konsulat i sag om savnet journalist

Tyrkiet vil have Saudi-Arabien til at samarbejde i efterforskningen af forsvunden saudiarabisk journalist.

Trump truer Saudi-Arabien med alvorlig straf i journalist-sag

Det oplyser udenrigsminister Mevlüt Çavusoglu. Ifølge ham bør tyrkiske embedsmænd få adgang til Saudi Arabiens konsulat i Istanbul, skriver Reuters.

Det var her, at journalist Jamal Khashoggi tidligere på måneden gik ind. Siden er han ikke blevet set.

Tyrkiske embedsfolk påstår, at han er blevet slået ihjel på konsulatet. De beskyldninger benægter Saudi-Arabien, der kalder dem "grundløse".

Çavusoglu taler lørdag med pressen under et besøg i London kort efter, at en delegation fra Saudi-Arabien er ankommet til Tyrkiet.

Efterforskere fra de to lande skal i fællesskab undersøge, hvad der ligger bag journalistens forsvinden.

Men ministeren langer ud efter Saudi-Arabien i forhold til landets manglende samarbejde.

- Vi har stadig ikke set noget samarbejde i forhold til at sikre en god efterforskning og at få alt frem i lyset, siger Mevlüt Çavusoglu til AFP.

Sagen om forsvunden journalist bekræfter uhyggelig tendens: Ikke mindst i Tyskland tegner 2018 til at blive et annus horribilis Det seneste år er volden imod pressen vokset drastisk.

Tidligere lørdag kom det frem, at den savnede journalist angiveligt satte sit Apple Watch til at optage, før han gik ind på konsulatet.

Lydoptagelsen skal være uploadet til Khashoggis iCloud på internettet, skriver den tyrkiske avis Sabah ifølge CNN.

På lydoptagelsen kan man angiveligt høre, at journalisten bliver dræbt.

På lydoptagelsen kan man angiveligt høre, at journalisten bliver dræbt. Ifølge avisen blev "forhøret, mishandlingen og drabet" på Khashoggi optaget og sendt både til hans telefon og til hans iCloud.

Efterforskere skal have fundet lydfilerne på en telefon, som journalisten gav sin forlovede, inden han gik ind på konsulatet.

Hun befandt angiveligt foran bygningen i timevis, hvor hun ventede på Khashoggi, der aldrig kom ud.