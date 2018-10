Mange har trukket sig fra saudiarabisk investeringskonference

En højt profileret saudiarabisk investeringskonference risikerer at blive en eklatant fiasko, efter at flere vigtige deltagere har trukket sig som følge sagen omkring journalisten Jamal Khashoggi.

En stor del af eliten i det internationale erhvervsliv tøver med at deltage investeringskonferencen i Riyadh 23.–25. oktober, efter at Khashoggi forsvandt på det saudiarabiske konsulat i Istanbul.

Verdensbankens præsident, Jim Yong Kim, har meldt afbud. Og både CNN, Financial Times, Bloomberg og CNBC har trukket sig som mediesponsorer for konferencen, skriver den britiske avis The Guardian fredag.

Den britiske milliardær Richard Branson, som grundlagde Virgin Group, indstillede alle forretningsforbindelser med landet fredag.

- Hvis det, som siges at være sket i Tyrkiet med Khashoggi, viser sig at være sandt, så vil det helt klart ændre mulighederne for vestlige virksomheder at gøre forretninger med Saudi-Arabien, siger Branson i en udtalelse.

USA's præsident, Donald Trump, siger, at han "spiller meget hårdt" over for Saudi-Arabien. Både Storbritannien og Frankrig har tilkendegivet, at det er en meget alvorlig situation, som kan få "alvorlige følger".

Men bortset fra at kræve et saudiarabisk svar på alle spørgsmål vedrørende journalist Jamal Khashoggis forsvinden på det saudiarabiske konsulat i Istanbul, er der næppe meget Vesten vil gøre.

Politiske iagttagere siger til Reuters, at USA og EU-landene formentligt vil fortsætte med at handle med kongeriget ved Den Persiske Bugt.