Erdogan: Lufthavn overvåges efter journalists forsvinden

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, siger, at Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul og storbyens lufthavne overvåges nøje, efter at den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi er forsvundet.

- Jeg følger sagen nøje, og jeg vil informere om efterforskningen, siger Erdogan.

De tyrkiske myndigheder har indledt en eftersøgning, efter at Erdogan talte til journalister i Ankara søndag om Khashoggi, som han kaldte "en journalist og en ven".

Khashoggi, der har skrevet kritisk om Saudi-Arabiens politik i blandt andet avisen Washington Post, har de seneste år levet i eksil i USA af frygt for forfølgelse.

Erdogan siger, at han håber, at Khashoggi bliver fundet i god behold.

– Vi håber ikke, at vi bliver stillet over for en situation, som vi ikke ønsker, siger Erdogan i en tilsyneladende henvisning til rapporter om, at Khashoggi er blevet dræbt på konsulatet.

En ven af Khashoggi hævder at have fået at vide af unavngivne kilder, at Khashoggi blev dræbt og skåret i småstykker på konsulatet.

Saudiarabiske embedsmænd kalder anklagerne for "grundløse".

Tyrkiske kilder sagde i weekenden, at Jamal Khashoggi forsvandt for fire dage siden, efter at han begav sig ind på det saudiarabiske konsulat.

- Vi tror, at drabet var planlagt, og at liget efterfølgende er blevet fjernet fra konsulatet, sagde en tyrkisk embedsmand tidligere.

Det var tirsdag, at journalisten gik ind på konsulatet for at få ordnet nogle dokumenter i forbindelse med sit forestående bryllup. Khashoggis forlovede ventede foran konsulatet, hvor han aldrig kom ud igen, oplyser hun.

Det saudiarabiske konsulat benægter alle anklager.

Et hold af saudiarabiske sikkerhedsfolk kom til Istanbul lørdag for at medvirke til efterforskningen af journalistens forsvinden. Samtidig indledte den tyrkiske anklagemyndighed en efterforskning af sagen.

Saudi-Arabiens kronprins, Mohammed bin Salman, udtalte tidligere på ugen, at Tyrkiet kan få lov til at gennemsøge konsulatet.

- Vi har intet at skjule, lød det blandt andet fra kronprinsen.

Khashoggis forsvinden kan forværre det i forvejen anspændte forhold mellem Tyrkiet og Saudi-Arabien, der rivalisere om indflydelse i Mellemøsten.