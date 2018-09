Flygtede fra krigen: Islamisk Stat-leder dømt til døden ved hængning

En af Islamisk Stats ledende skikkelser, Ismail Alwan Salman al-Ithawi, er onsdag blevet dømt til døden ved en domstol i Irak.

Det skriver nyhedsbureauet AFP, som citerer en talsmand for domstolen.

»Retten Karkh i Bagdad har dømt en af de mest prominente ledere i Islamisk Stat, Abu Bakr al-Baghdadis højre hånd, til døden ved hængning,« siger talsmand Abdel Sattar Bayraqdar til AFP.

Det er uvist, hvornår hængningen skal foregå.

Ismail Alwan Salman al-Ithawi blev pågrebet i Tyrkiet og i februar i år udleveret til Irak. Han flygtede, efter at Islamisk Stat blev bekæmpet fra flere sider, fra både Irak til Syrien og videre til Tyrkiet.

Britisk fængselsminister kalder ham »virkelig farlig«: Hans disciple skabte død og ødelæggelse – nu sættes han på fri fod Den islamistiske prædikant Anjem Choudary er på vej til at blive løsladt fra et britisk fængsel. Han har forbindelser til Danmark og til flere terrorister.

Al-Ithawi stammer fra Ramadi i Irak, og hans rolle i Islamisk Stats kalifat er beskrevet som bl.a. ansvarlig for at udstede religiøse påbud.

Hvad angår IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi er der tvivl om, hvorvidt han er død eller levende. Han er ved flere lejligheder blevet meldt dræbt, men så sent som i maj blev han af en irakisk efterretningstjeneste meldt i live i Syrien nær grænsen til Irak.

Irak har, siden man i 2017 erklærede sejr over Islamisk Stat, dømt flere jihadister til døden for terror.

I sjælden tale opfordrer IS-leder sine tilhængere til jihad

Til trods for at IS er nedkæmpet i Irak og store dele af Syrien, er det sandsynligt, at en "hemmelig version" af den militante bevægelses kerne vil overleve i begge lande, lød det i august i en rapport fra FN.

Ifølge FN er op mod 30.000 medlemmer af den militante bevægelse Islamisk Stat (IS) tilbage i Syrien og Irak. Og bevægelsens globale netværk udgør en stigende trussel.