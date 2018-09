Rusland: Israel er skyld i 15 russiske soldaters død

Israel udtrykker "sorg" over, at mandskabet om bord i et russisk transportfly har mistet livet.

Flyet blev skudt ned over det nordvestlige Syrien ved et uheld af den syriske hærs antiluftskyts.

Rusland beskylder Israel for indirekte at være skyld i de 15 besætningsmedlemmers død mandag. Grunden er, at Israel for sent orienterede om, at israelske fly selv var i gang med et angreb i Syrien.

- Israel udtrykker sorg over de døde blandt flymandskabet på det russiske fly, som blev skudt ned af syrisk antiluftskyts, lyder det fra den israelske hær.

Det tilføjes, at man anser Syriens præsident, Bashar al-Assad, for at være ansvarlig.

- Israel mener også, at Iran og terrororganisationen Hizbollah må stå til ansvar for denne uheldige hændelse, hedder det.

Diplomatiske kilder siger ifølge Reuters, at Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, senere på dagen vil ringe til Ruslands præsident, Vladimir Putin, og tale om, hvad der er sket.

Det russiske forsvarsministerium oplyste lidt tidligere tirsdag, at det var et uheld, der fik den syriske hær til at nedskyde det russisk fly med 15 om bord.

Men det var det Israelske luftvåben, som var skyld i hændelsen ved mandag at tvinge det russiske fly ind i farezonen, hedder det.

Flyet forsvandt fra radaren over Syrien. Det skete, samtidig med at israelske og franske fly var i gang med at angribe mål i Syrien. Flyet forsvandt på radaren kort før landing på den russiske flybase nær Latakia.

- Vi anser det israelske militærs handlinger for fjendtlige, sagde en talsmand i Moskva tirsdag formiddag.

- Som et resultat af disse uansvarlige handlinger fra det israelske militærs side, så gik 15 russiske militærfolks liv tabt, føjede han til.

Ifølge den russiske regering havde Israel kun givet et minuts varsel om sin flyaktion over Syrien.

Det er normalt, at Rusland og vestlige flyvåben på forhånd fortæller, hvor de opererer i Syrien. Det er for at forhindre, at de to parter ved et uheld kommer til at angribe hinanden.