FN's generalsekretær, António Guterres, advarer tirsdag Syrien og dets allierede mod at fortsætte en omfattende storoffensiv mod den oprørskontrollerede provins Idlib i det nordvestlige Syrien.

Provinsen "må ikke blive omdannet til et blodbad", lyder det fra Guterres.

Det syriske regime iværksatte i sidste uge støttet af russiske og iranske styrker en offensiv i den syriske provins.

Og generalsekretæren advarer mod et angreb "i fuld skala".

- Det er fuldstændigt altafgørende at undgå en kamp i Idlib i fuld skala, siger António Guterres til journalister i FN's hovedkvarter i New York.

- Det vil udløse et humanitært mareridt, der er værre, end hvad vi har set indtil nu under den blodige syriske konflikt, tilføjer han.

Under et møde i FN's Sikkerhedsråd tirsdag advarede også den tyrkiske ambassadør Feridun Sinirlioglu mod konsekvenserne af et angreb.

- Der er ingen tvivl om, at en total militær operation vil resultere i en enorm humanitær katastrofe, siger han.

Han tilføjer, at bombninger og luftangreb vil skabe "en massiv bølge af flygtninge og omfattende sikkerhedsrisici for Tyrkiet, resten af Europa og videre endnu".

Den 4. september oplyste Syriens regeringsstyrker, at de med støtte fra Rusland og Iran planlagde en omfattende offensiv i Idlib-provinsen, hvor der bor omkring tre millioner civile.

Idlib er den sidste større højborg for de oprørsgrupper, der kæmper mod den syriske præsident Bashar al-Assads regime.

Både Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, og USA's præsident, Donald Trump, har advaret mod at iværksætte en offensiv i Idlib.

Fredag mødtes præsidenterne fra Rusland, Tyrkiet og Iran for at forsøge at finde et kompromis. Men det afviste Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Putin sagde på mødet, at Assad som landets præsident "har ret til" at tage fuld kontrol med alle dele af landet.

Dagen efter, lørdag, foretog russiske fly ifølge Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder næsten 60 luftangreb i Idlib-provinsen i Syrien.