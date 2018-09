Onsdag morgen har israelske myndigheder grønt lys til at påbegynde nedrivningen af landsbyen Khan al-Ahmar, hvor der bor omkring 200 mennesker.

Byen ligger på Vestbredden, en del af de besatte områder.

Ifølge nyhedsbureauet AFP har fem europæiske lande: Tyskland, Frankrig, Italien, Spanien og Storbritannien, mandag sendt en fælles erklæring, hvor man trygler Israel om at stoppe planerne om at jævne Khan al-Ahmar med jorden.

Skolen i Khan al-Ahmar skal ifølge planen også rives ned. Foto: Nasser Nasser/AP

»Konsekvenserne, en nedrivning og følgende fordrivelse vil have på indbyggerne i dette lokalsamfund, inklusive deres børn, såvel som konsekvenserne for en kommende tostatsløsning, vil blive meget alvorlige,« lyder det fra de europæiske lande.

EU's udenrigschef Federica Mogherini har allerede opponeret kraftigt mod nedrivningen, som hun ifølge AP mener vil »underminere udsigterne til fred«.

Ngo: Israel vil bygge over tusind nye huse i bosættelser

Israels højesteret tog i sidste uge, efter mange års tovtrækkeri, endeligt stilling til, at landsbyen er ulovligt opført og dermed kan bulldozes. Khan al-Ahmar er bygget uden de korrekte tilladelser, og derfor er det ikke lovligt for palæstinenserne at bo på stedet, lyder dommen.

I sidste uge protesterede palæstinensere mod Højesterets beslutning om at fortsætte planerne om nedrivningen. Foto: Nasser Nasser/AP

Palæstinenserne, derimod, hævder, at det er så godt som umuligt for dem at få de rette tilladelser til at bygge i det område af Vestbredden. Man har derfor klaget over rettens afgørelse til Den Internationale Straffedomstol.

»Det er en krænkelse af menneskerettighederne,« lyder det fra Ahmed al-Tamimi, som er leder af PLO's menneskerettighedsorgan.

Vanviddet i grænselandet: Her kan mennesker kun drømme om hinanden Få steder er grænser så allestedsnærværende som i Israel og på Vestbredden.

Slaget om den lille landsby har raset i årevis. Israel meddelte for første gang i 2012, at man ville rive byen ned og flytte indbyggerne til et andet sted.

Man har ifølge AFP tilbudt indbyggerne to forskellige steder til nye boliger, men indbyggerne i Khan al-Ahmar siger, at de to steder ligger henholdsvis nær en losseplads og et rensningsanlæg, og at de derfor ikke ønsker at flytte.