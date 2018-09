Observatør: Rusland og Syrien bomber massivt i Idlib

På mindre end tre timer har russiske fly foretaget næsten 60 luftangreb i Idlib-provinsen i Syrien.

Angrebene, der har ramt det sydlige og sydøstlige Idlib, er de mest voldsomme i en måned.

Det oplyser Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (Sohr), der overvåger situationen i landet.

Samtidig bomber syriske regimestyrker dele af provinsen med såkaldte tøndebomber, der har dræbt mindst fire civile, meddeler Sohr.

Tøndebomber er beholdere fyldt med sprængstof og ofte også metalstykker. Denne type bomber forårsager stor ødelæggelse og har tidligere krævet mange civile liv.

To indbyggere i et område i det sydlige Idlib bekræfter over for nyhedsbureauet Reuters, at syriske helikoptere har smidt tøndebomber over civile hjem.

Også byen Latamneh i den nordlige del af Hama-provinsen, hvor oprørerne også stadig har kontrollen, er blevet bombet, siger øjenvidner og redningsmandskab til Reuters.

Fredag mødtes præsidenterne fra Rusland, Tyrkiet og Iran for at forsøge at finde et kompromis, inden Syrien med støtte fra Rusland ville indlede en ventet militæroperation.

Idlib er den sidste større højborg for de oprørsgrupper, der kæmper mod præsident Bashar al-Assads regime.

Under fredagens topmøde pressede den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, på for at få en våbenhvile i Idlib-provinsen. Men det afviste hans russiske kollega, Vladimir Putin.

Putin sagde på mødet, at Assad som landets præsident "har ret til" at tage fuld kontrol med alle dele af landet.