Efter ugelange protester: Demonstranter har stormet Irans konsultat i Basra

Iraks parlament har fredag indkaldt til hastemøde efter voldsomme demonstrationer mod forholdene i landet.

Fredag stormede demonstranter det iranske konsulat i byen, og i ugens løb er flere regeringsbygninger blevet stukket i brand og stormet, rapporterer flere internationale nyhedsbureauer.

Premierminister Haider al-Abadi, der er under voldsomt pres fra befolkningen for at få styr på byens offentlige tjenester, er ved at undersøge situationen.

Irakisk minister fyret efter ugers protester mod korruption

Demonstranterne har raseret konsulatet i protest mod den magt, man mener, Iran har over de irakiske politiske partier.

Nyhedsbureauet Reuters skriver, at konsulatet var tomt, da demonstranterne brød ind.

En demonstrant står i en udbrændt bygning i Basra. Flere officielle bygninger er i ugens løb blevet stukket i brand under de voldsomme protester. Foto: Haidar Mohammed Ali/AFP

Protesterne kommer som følge af stærkt forurenet vand, der ifølge nyhedsbureauet AFP har sendt 30.000 mennesker på hospitalet i byen, udbredte strømafbrydelser og korruption.

I løbet af ugen har mindst 10 demonstranter mistet livet i Basra, som har over to millioner indbyggere.

I ugens løb er flere regeringsbygninger blevet stukket i brand og stormet. En demonstrant døde under en af ildspåsættelserne. Foto:Haidar Mohammed Ali/AFP

»Vi lover dette. Basra vil ikke tie stille mere,« råbte demonstranter fredag ifølge Reuters, mens de bar liget af en demonstrant gennem byens gader.

I juli blev Iraks energiminister fyret efter demonstrationer mod netop de mange, lange strømafbrydelser. Begrundelsen var "forværringen inden for elsektoren".

Den irakiske regering har siden Saddam Husseins fald afsat milliarder til at genopbygge landets elnet. Men mange af Basras indbyggere har længe protesteret over, at de ikke mærker noget til forbedringer i Irak, der ellers sidder på store oliereserver.