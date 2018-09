Tyrkiet, Iran og Rusland fastholder samarbejde i Syrien

Iran, Rusland og Tyrkiet oplyser i en sluterklæring fra et topmøde i Teheran, at de er enige om at løse problemerne i Idlib i Syrien i "samarbejdets ånd".

De tre lande vil ifølge Reuters arbejde for at "eliminere Islamisk Stat og Nusra Fronten" i Idlib, som er det sidste store oprørskontrollerede område i Syrien.

De tre lande understreger, at de sammen vil gå imod "separatistiske dagsordener" i Syrien. De betoner samtidig, at konflikten i Syrien kun kan afsluttes gennem "en politisk proces med forhandlinger - ikke militære midler".

Det hedder videre, at det internationale samfund må øge humanitær hjælp til Syrien, og at der skal skabes muligheder for, at flygtninge kan vende tilbage.

Erklæringen, som blev udsendt ved topmødets afslutning fredag eftermiddag, er et udtryk for et fortsat stærkt samarbejde mellem de tre lande i Syren, selv om de er uenige på afgørende områder.

FN frygter syrisk blodbad i Idlib: Hundredtusinder kan blive sendt på flugt Præsident Bashar Al-Assad vil generobre Syriens sidste oprørsstyrede region. FN frygter, at det vil ende i et civilt blodbad, der vil sende enorme flygtningestrømme mod den tyrkiske grænse.

Rusland, Tyrkiet og Iran vil holde det næste topmøde om Syrien i Rusland.

De henviser til, at de er garanter for Astana-processen, som er forhandlinger om krigen i Syrien, efter at Rusland greb ind i konflikten i 2015 og ændrede krigens gang til fordel for regimet og præsident Bashar al-Assad.

Forhandlingerne førte til oprettelse af særlige zoner, hvor konflikten blev nedtrappet, og hvor humanitær bistand kunne optrappes.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, har i Teheran presset på for at få en våbenhvile i stand og et stop for luftangreb i den syriske Idlib-provins.

- Hvis vi kan annoncere en våbenhvile her i dag, vil jeg mene, at det vil være et af de vigtigste skridt under dette topmøde, sagde han op til mødet.

Men Ruslands præsident, Vladimir Putin, er imod det tyrkiske forslag om våbenhvile, fordi de militante grupper Islamisk stat og Nusra Fronten ikke er en del af forhandlingsprocessen.

Han sagde på topmødet, at Syriens præsident "har ret" til at tage fuld kontrol over hele Syrien.

Irans præsident, Hassan Rouhani, sagde som Putin, at kampen mod "terrorister" i Idlib er uundgåelig. Men han advarer mod at gå ind i et slag, der vil "få civile til at lide".

Topmødet blev sendt direkte på tyrkisk tv.