Trods advarsler om "massakre" og "tragedie": Rusland har angrebet Idlib

På trods af advarsler fra flere sider har Ruslands militær gennemført et luftangreb i Syriens Idlib-provins.

Det bekræfter Rusland onsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Angrebet havde den militante al-Nusra-gruppe som mål, lyder det fra militæret.

»Fire fly har udført høj-præcisionsangreb mod terroristgruppen Al-Nusra i Idlib,« siger talsmand Igor Konashenkov ifølge AFP.

FN: »Den perfekte storm« er under opsejling i Syriens Idlib-provins Syrien og Rusland signalerer, at den sidste store offensiv er under opsejling i Idlib. Provinsen er primært kontrolleret af en oprørsmilits med bånd til al-Qaeda. Fanget i midten er millioner af civile.

Angrebene blev udført tirsdag den 4. september, ifølge russerne uden for beboede områder. Desuden har man bombet en lagerhal, hvor man formoder, at der var våben.

Den britiske organisation Syrian Observatory for Human Rights oplyser, at flere civile ofre - heriblandt børn - er blevet dræbt i de seneste russiske angreb.

Både USA's præsident Donald Trump og Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, har advaret mod at angribe området. Den tyrkiske avis Hurriyet har citeret Erdogan for at kalde et angreb for »en alvorlig massakre«.

Trump advarer om stor tragedie før planlagt angreb i Idlib

Donald Trump har advaret om, at et angreb på Idlib-provinsen kan udløse »en menneskelig tragedie«. Men talsmanden for Kreml, Dmitrij Peskov, har afvist advarslerne.

»Hvis man kun fremsætter sådanne advarsler uden at tage hensyn til hele den farlige situation og den potentielt negative udvikling for hele Syrien, så er der ikke tale om en helt og altomfattende vurdering,« sagde Peskov tirsdag ifølge Reuters.

FN's særlige udsending til Syrien, Staffan de Mistura, anslår, at der fortsat befinder sig omkring 10.000 militante islamister fra al-Nusra og al-Qaeda i Idlib-provinsen, som er Syriens sidste højborg for