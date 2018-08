Qatar anklager Saudi-Arabien for at hindre pilgrimsfærd

Mere end to millioner muslimer fra hele verden begyndte søndag årets hajj, som er den muslimske pilgrimsfærd til Mekka i Saudi-Arabien.

Men ingen af dem er fra Qatar, lyder det fra en embedsmand fra Qatar.

- Borgere fra Qatar har ingen mulighed for at rejse til dette års hajj. De kan ikke få deres visa, siger han til nyhedsbureauet AFP.

Qatar og Saudi-Arabien har været i en politisk fejde i mere end et år, hvilket blandt andet har medført, at der ikke går fly direkte mellem de to lande.

Myndigheder i Saudi-Arabien har sagt, at pilgrimme fra Qatar er velkomne til årets hajj og afviste i sidste uge, at man skulle have hindret dem i at komme til Mekka.

Sexchikane i Mekka: Overgreb mod kvinder på Islams helligste sted Muslimske kvinder udsættes for seksuelle overgreb under pilgrimsfærden til Mekka. Nu står de frem med deres historier på de sociale medier.

En embedsmand fra Qatar har derimod sagt, at grænsen til Saudi-Arabien er lukket, og at det sammen med de manglende direkte fly betyder, at det i år er umuligt for borgere fra Qatar at deltage i pilgrimsfærden.

Alle muslimer skal gennemføre hajj mindst én gang i løbet af deres liv, såfremt de har midlerne til det.

Qatar er af Saudi-Arabien beskyldt for at støtte terrorisme og være tæt på saudiernes ærkerival, Iran. Qatar afviser, at det skulle være tilfældet.

Trods uoverensstemmelserne lovede Saudi-Arabien, at borgere fra Qatar kunne få lov til at deltage i årets hajj.

Et kvotesystem skulle give 1200 borgere fra Qatar muligheden for at deltage, men registreringen var umulig, lyder kritikken fra Qatar.

De mere end to millioner deltagende til årets hajj, der varer til fredag, er primært fra lande som Egypten, Indien, Pakistan og Bangladesh.

For at gøre opholdet lettere for de rejsende har saudierne til lejligheden blandt andet lanceret en række apps, som skal hjælpe pilgrimmene med alt fra rejseplaner til lægebehandling.