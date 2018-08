Saudi-ledet koalition efterforsker dødeligt busangreb

Den saudi-ledede koalition annoncerer, at den vil efterforske et luftangreb i Yemen, der torsdag dræbte mindst 50 personer, heriblandt 29 børn.

- Koalitionsledelsen har beordret en øjeblikkelig igangsættelse af en efterforskning, der skal vurdere begivenhederne, klarlægge omstændighederne og offentliggøre resultaterne hurtigst muligt, siger en embedsmand fra koalitionen.

Meldingen kommer, efter at FN og USA, tidligere fredag meldte ud, at de kræver en efterforskning af angrebet.

Under angrebet blev en bus med børn ramt i byen Dahyan. Angrebet efterlod mange dræbte, heriblandt 29 børn, og flere sårede.

Mange børn frygtes dræbt under angreb på bus i Yemen

Bussen blev ifølge houthi-oprørernes tv-kanal, Al Masirah, angrebet af fly fra den saudi-ledede koalition.

Angrebet skete i nærheden af Dahyan-markedet i Saada-provinsen.

Koalitionen har påtaget sig ansvaret for angrebet, men påstår, at bussen transporterede "houthi-oprørere". I meddelelsen om en undersøgelse, som kom fredag, kalder koalitionen bussen og dens passagerer for "utilsigtede ofre".

Borgerkrigen i Yemen kaldes ofte overset, men angrebet torsdag har flyttet Yemen op på dagsordnen i FN's Sikkerhedsråd.

Her har de ikke-permanente medlemmer Bolivia, Sverige, Holland, Polen og Peru fredag krævet en drøftelse af angrebet.

- Vi har set billederne af de døde børn. Det er essentielt, at der kommer en troværdig og uafhængig undersøgelse, siger Lise Gregoire-van Haaren, som er viceambassadør i FN for Holland.

Vestens manglende respons på saudisk pres undrer: »Indtil nu har der knap været et eneste protestklynk« Canadas kritik af saudiske anholdelser har udløst en ekstrem respons. Iagttagere vurderer, at Saudi-Arabien udnytter vestens splittelse under præsident Trump.

Det står ikke klart, om den følelse er gengældt i hele sikkerhedsrådet. Tre af sikkerhedsrådets permanente medlemmer - USA, Frankrig og Storbritannien - er blandt den saudi-ledede koalitions støtter.

De tre lande har dog tidligere udtrykt bekymring over brud på civiles rettigheder.