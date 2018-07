Mindst 25 dræbt i angreb ved pakistansk valgsted

Mens stemmer i et højspændt parlamentsvalg har et voldsomt angreb fundet sted i den vestlige, pakistanske by Quetta.

Ifølge nyhedsbureauet AP oplyser et pakistansk hospital, at mindst 25 er dræbt, og 40 personer er såret. Eksplosionen har fundet sted uden for et valgsted oplyser myndighederne ifølge nyhedsbureauet AP.

Pakistan stemmer onsdag til parlamentet, og dagens valghandling har været fulgt med spænding, efter en valgkamp der har været præget af kaos og nogle af de blodigste angreb i landets historie.

Flere end 800.000 politibetjente og soldater er onsdag opstillet ved flere end 85.000 valgsteder landet over for at skabe sikkerhed. Valgstederne lukker onsdag eftermiddag dansk tid.

To partier kæmper i grove træk om magten ved valget, der med flere end 100 millioner registrerede vælgere er et af de største demokratiske valg i verden.

På den ene side står den tidligere premierminister Nawaz Sharif's parti, Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N), der vandt det seneste valg i 2013.

På den anden side står partiet Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), som har den tidligere nationale cricketstjerne Imran Khan i spisen.