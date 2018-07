Gerningsmænd dræbt i angreb på kurdisk guvernørkontor i Irak

En gruppe bevæbnede gerningsmænd har stormet guvernørens kontor i den irakiske by Arbil. Det oplyser kurdiske sikkerhedsstyrker. Ifølge de samme sikkerhedsstyrker er angrebet blev nedkæmpet.

Arbil er hovedby i den kurdiske del af Irak, og derfor er guvernørens kontor reelt også den regionale kurdiske regerings hovedsæde.

Den lokale tv-station Rudaw viser billeder af blod og skudhuller i bygningerne, hvor sikkerhedsstyrker igen går uforstyrret rundt.

Ifølge en viceguvernør i byen, der på engelsk kaldes Erbil, begyndte angrebet i mandag morgen.

Der var i første omgang meldinger om to mænd, men siden da har der været meldinger om fire gerningsmænd.

- Omkring 7.45 (lokal tid, red.) ankom to mænd til indgangen ved guvernørkontoret og åbnede ild mod vagterne. Det lykkedes de to mænd at komme ind i bygningen, og de er nu på tredje sal, sagde viceguvernøren Tahir Abdullah.

Angriberne tog ifølge sikkerhedsstyrkerne gidsler i bygningen, mens bygningen blev omringet af kurdisk militær og politi.

Mandag omkring klokken 12 var der endnu ikke et overblik over antallet af døde og sårede i angrebet. Angiveligt er fire gerningsmænd døde.

En af de ansatte på kontoret er angiveligt blevet dræbt, oplyser Arbil-regionens guvernør.

- Vi mener, at angriberne er fra Islamisk stat på grund af den taktik, de brugte, med at komme ind gennem hovedporten. To gerningsmænd brugte skydevåben mod vagterne, siger et unavngivent medlem af sikkerhedsstyrkerne til nyhedsbureauet Reuters:

- De to andre kom ind fra en ubevogtet sideindgang. De råbte "Allahu Akbar".

Udtrykket "Allahu akbar", der på arabisk betyder "Gud er størst", er oftest forbundet med islamistiske grupper.

Ingen grupper har umiddelbart taget skyld for angrebet.

Den kurdiske del af Irak har de seneste år været en af de relativt roligere dele af Irak, og Arbil betragtes som en af de mest stabile byer i Irak.