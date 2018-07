Våbenhvile over Gazastriben efter hårde angreb synes at holde

Efter at raketterne fløj mere intenst mellem Israel og Gaza lørdag, end de længe har gjort, ser det mere fredeligt ud dagen derpå.

Den våbenhvile, som Hamas annoncerede, holder tilsyneladende søndag, skriver flere nyhedsbureauer som Reuters og AFP.

Israels militær sagde lørdag, at det hårdeste luftangreb i dagslys i fire år blev gennemført mod mål i Gazastriben.

Det skal ifølge Israel være en reaktion på, at der fra Gaza er blevet affyret næsten 100 raketter og mortérgranater mod Israel fredag aften og lørdag.

Den militante islamisk fundamentalistiske Hamas-gruppe, der har kontrollen med Gazastriben, meddelte sent lørdag, at der var blevet opnået våbenhvile med hjælp fra Egypten og andre, skriver AFP.

Israel har rettet det hårdeste angreb mod Gaza i fire år

Det er dog hverken blevet kommenteret eller bekræftet fra Israels side.

Ifølge Reuters blev der, kort efter at våbenhvilen blev annonceret, affyret enkelte raketter ind over Israel, der skal have svaret igen i et enkelt tilfælde.

På trods af et par skududvekslinger natten over, faldt der ro over Gazastriben søndag morgen.

Fire israelere blev såret, da en raket dagen forinden ramte et hus i byen Sderot nær Gazastriben, har myndighederne oplyst.

Også to palæstinensere på 15 og 16 år mistede livet, da de opholdt sig i en bygning, der blev angrebet.

Ifølge Reuters er der forventninger om, at der vil være flere tusinde mennesker til begravelsen af de to teenagere, der finder sted søndag.

En far og hans søn skal også have mistet livet i en eksplosion i en bygning i Gaza søndag, men myndighederne mistænker ikke Israel for at stå bag.

Gazastriben er et området mellem Israel, Egypten og Middelhavet. Der bor omkring to millioner palæstinensere.