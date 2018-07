Syrisk tv: Vi har kontrol med grænsepost til Jordan

Byen Nasib i det sydlige Syrien er atter under den syriske regeringshærs kontrol.

Det rapporterer det statslige tv i Syrien.

Nasib ligger på grænsen til Jordan og har i over tre år været under oprørsstyrkers kontrol. Men regeringshæren har i flere uger været i offensiven i området, og nu tyder det på, at oprørerne er nedkæmpet.

Observatørgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder siger også, at regeringshæren har taget kontrollen, og at det er sket sammen med hærens russiske allierede.

- Biler med russisk militærpoliti og repræsentanter for Syriens grænseadministration er rykket ind i Nasib uden kampe, siger Rami Abdel Rahman, leder af observatørgruppen, til nyhedsbureauet AFP.

Rusland har indgået aftale med oprørere om våben og grænsepoliti

I Jordan skriver udenrigsminister Ayman Safadi på Twitter, at Jordan regner det for en topprioritet, at titusindvis af syriske flygtninge skal hjem igen.

Han siger, at han har drøftet "praktiske garantier" med de involverede parter.

Tidligere fredag sagde oprørerne, at de var tæt på at nå til enighed med Rusland om at overdrage Nasib til Syriens regering.

Ibrahim Jabawi, en talsmand for oprørene, sagde, at der var tale om en gradvis overdragelse.

19. juni indledte syriske regeringsstyrker en offensiv for at generobre byen Daraa og et område mod grænsen til de af Israel besatte Golanhøjder.

Nasib-grænseovergangen ligger i Daraa-regionen.

Offensiven har medført, at 330.000 mennesker er drevet på flugt, og mange mennesker er dræbt.