Libaneser dræbte nabo for hån over tysk exit i fodbold-VM

Kvindelandsholdets anfører, Pernille Harder, mener, at landsholdet kun har udnyttet 75 pct. af dets potentiale.

Jordan Pickford, der som målmand har en suveræn sparketeknik, kunne måske have spillet længere fremme på banen.

»Vi skal have en tro på, at dette kan blive noget rigtig vildt,« lyder det efter kvalifikationen til ottendedelsfinalen.

Inden klokken 21 torsdag aften kan danske fodboldfans via DBU købe billetter til VM-kampen mod Kroatien.

Den danske kantspiller kastede sig torsdag nærmest ud i et antiinterview.

Det er 14 år siden, at Danmark senest har mødt Kroatien, der søndag venter i ottendedelsfinalen. JP er gået i arkivet.

Brasilien har spillet sig videre fra gruppespillet med en sejr på 2-0 over Serbien.

Af den meddelelse fremgår det også, at knivstikkeriet skete efter et skænderi om fodbold.

Teenageren Khodr Braytaa angreb Mohammed Zahr, som menes at være i 20'erne, i Beirut-forstaden Hey al-Sollem.

Det blev for meget for en ung libaneser, som tabte besindelsen, da hans nabo fejrede tyskernes tidlige exit fra det igangværende fodbold-VM i Rusland.

Et skænderi om fodbold endte fatalt for en ung mand i den libanesiske hovedstad. Han blev stukket ihjel.

