Prins William indleder besøg i Israel med at ære Holocaust-ofre

Storbritanniens prins William ærede tirsdag de seks millioner jøder, der blev dræbt under nazisternes Holocaust, da han indledte det første royale besøg i Israel og i de palæstinensiske områder.

Prins William, der er nummer to i arverækkefølgen til tronen, fremsatte ingen udtalelser, da han ankom til Yad Vashem Holocaust-mindesmærke i Jerusalem for at gå gennem museet.

Han nedlagde en krans i "Erindringens Hal" og mødte to mænd, som overlevede nazisternes folkedrab som følge af briternes intervention.

Den 86-årige Henry Foner og den 80-årige Paul Alexander var blandt de tusindvis af jødiske børn, som blev hentet til Storbritannien efter udbruddet af Anden Verdenskrig ved den såkaldte "Kindertransport".

- Da jeg satte foden på engelsk jord første gang, var det som at blive genfødt. Jeg forlod det nazistiske Tyskland og blev modtaget af brierne, og jeg står i en enorm taknemmelighedsgæld, siger Alexander, som talte med pressen kort før prinsen ankomst.

Alexander blev genforenet med sin mor, som også nåede til Storbritannien. Hans far overlevede kz-lejren Buchenwald.

Foner kom fra Berlin til Wales i 1939 - to år efter at hans mor havde begået selvmord. Han mener, at det var i fortvivlelse over, hvad hun så ske med Europas jøder. Foners far døde i Auschwitz.

Den britiske prins skal senere tirsdag mødes med premierminister Benjamin Netanyahu, og Israels præsident, Reuven Rivlin. Han skal derefter mødes med unge israelere i Jaffa og Tel Aviv.

Under besøget, som Storbritannien kalder ikkepolitisk, skal William også mødes med unge palæstinensere og med den palæstinensiske præsident, Mahmoud Abbas, på den besatte Vestbred.

Prins William rejser alene, da hustruen Kate passer parrets nyfødte søn.