Israel har fået nok: Går til angreb mod brændende drager ved grænsen til Gaza

De palæstinensiske demonstranter har det seneste stykke tid brugt både drager og heliumballoner i deres kamp mod Israel. Det kan lyde nok så uskyldigt - hvis ikke det var, fordi palæstinenserne angiveligt udstyrer dragerne med enten sprængstof eller hæfter en brændende ladning på snoren, inden de lader vinden tage dragerne med over grænsen til Israel for at sætte ild til marker og buskadser.

Men nu israelerne imidlertid fået nok.



Det israelske forsvarsmilitær IDF oplyste mandag, at det har ramt ni mål i det nordlige Gaza - bl.a. en våbenfabrik - som et modsvar på de seneste par ugers stigende antal drager og heliumballoner.

Det skriver CNN.

Brandmænd forsøger at slukke en skovbrand ved grænsen til Gaza forårsaget af de palæstinensiske drager. Foto: Menahem Kahana.

Ifølge en talsmand for det israelske forsvarsmilitær har palæstinensernes brændende drager voldt landet store problemer og således været skyld i mindst 400 brande fordelt på over 6.000 hektar landbrugsjord.

De israelske skattemyndigheder anslår desuden, at de mange brande allerede har kostet landet omkring to millioner dollar i skadeomkostninger.

Derfor har de israelske militærstyrker skærpet opmærksomheden mod de brandfarlige drager de seneste par dage og udløst flere varselsskud mod palæstinenserne på den anden side af grænsen, hvorfra dragerne stiger til vejrs.

Over 120 mennesker - langt de fleste palæstinensere - er siden slutningen af marts blevet dræbt under voldsomme sammenstød mellem israelske soldater og palæstinensere på grænsen mellem Israel og Gaza.

Endnu ingen officielt af drager og heliumballoner dog.

Demonstranterne i Gaza har krævet, at palæstinensere, som flygtede eller blev fordrevet ved Israels oprettelse i 1948, får lov til at vende tilbage til deres tidligere hjem, som nu ligger i Israel. Omvendt mener israelerne, at landet tilhører dem.