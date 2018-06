Eksplosion dræbte 20 ved forsoningsmøde i Afghanistan

En bombeeksplosion har lørdag kostet mindst 20 afghanske soldater og Taliban-medlemmer livet i det østlige Afghanistan. Det oplyser guvernøren i provinsen Nangarhar gennem sin talsmand.

Mindst 16 personer blev såret ved eksplosionen.

Den skete, samtidig med at den afghanske præsident, Ashraf Ghani, holdt en sjælden tv-transmitteret tale til nationen. Her forlængede han regeringens ugelange våbenhvile med Taliban i forbindelse med den muslimske højtid eid.

- Jeg beordrer sikkerhedsstyrkerne til at forblive i deres defensive stillinger, hedder det i talen om våbenhvilen, som ellers kun skulle vare frem til tirsdag.

Ghani siger, at han venter på en reaktion fra Taliban.

De afghanske styrker og Taliban har aftalt en midlertidig våbenhvile i anledning af højtiden.

Bomben eksploderede i forbindelse med et forsonende møde mellem medlemmer af Taliban og afghanske sikkerhedsstyrker. Mødet mellem de to parter fandt sted i anledning af afslutningen på den muslimske fastemåned ramadan, der afsluttes med eid al-fitr.

Taliban siger i en erklæring, at de ikke har skylden for bomben i det østlige Afghanistan.

Men gruppen Islamisk Stat siger i en erklæring, at den står bag "et selvmordsbombeangreb" i det østlige Afghanistan lørdag. Gruppens nyhedsbureau Amaq skriver, at antallet af dræbte er 26.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters var bomben skjult i en bil. AFP skriver derimod, at en mand havde sprængstofferne på sig og sprængte sig selv i luften.

Taliban og den afghanske præsident, Ashraf Ghani, annoncerede tidligere på måneden en tredages våbenhvile.

Ifølge Taliban gælder våbenhvilen dog ikke udenlandske styrker. Dem vil den islamistiske gruppe fortsat bekæmpe. Taliban vil også forsvare sig, hedder det.

Både Taliban og Islamisk Stat truer sikkerheden i Afghanistan, hvor der jævnligt rapporteres om angreb.

Særligt den afghanske hovedstad, Kabul, er ofte mål for angreb og selvmordsbomber.