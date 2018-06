Regeringsvenlige styrker har angrebet vigtig havneby i Yemen

Regeringsvenlige styrker har indledt et angreb mod den centrale havneby Hodeida i Yemen.

Angrebet kan skubbe det fattige land i den arabiske verden ud i yderligere kaos, har nødhjælpsorganisationer tidligere advaret, skriver nyhedsbureauet AP.

Det er en saudiarabisk-ledet koalition, som kæmper mod Yemens houthi-oprørere, som står bag angrebet.

Før solopgang rykkede en konvoj mod den oprørskontrollerede by. Efterfølgende er angrebet begyndt, rapporterer saudiarabiske statsmedier ifølge AP.

Både krigsskibe og krigsfly har medvirket i angrebet mod Hodeida, rapporterer nyhedsbureauet Reuters.

Angrebet er kritisk, da 70 procent af de fødevareforsyninger, der bringes ind i Yemen, kommer ind gennem havnebyen Hodeida.

Dermed kan angrebet medføre et næsten totalt stop for nødhjælpen og bringe hundredtusinder af liv i fare, har FN tidligere advaret om.

Det er det hidtil største angreb i den tre år lange krig mellem en alliance af arabiske stater og de Iran-støttede houthi-oprørere.

FN har de seneste uger forsøgt at få krigens parter til at nå til en enighed, der kunne afværge angrebet. Et angreb på havnebyen kan nemlig både påvirke befolkningens adgang til mad, brændstof og medicin.

Det kan forværre den i forvejen voldsomme humanitære krise i landet, advarer FN.

Ifølge Yemens regering, der er i eksil, har angrebet til formål at befri havnebyen fra houthi-oprørerne.

- Befrielsen af havnen i Hodeida er et vendepunkt i vores kamp for at generobre Yemen fra de militser, der har kapret det, for at tjene udenlandske interesser, oplyser Yemens regering i en meddelelse.

Regeringen meddeler videre, at angrebet er "starten på houthi-militsernes fald".