Palæstinensere ønsker FN-resolution om Israels magt i Gaza

Palæstinenserne og deres tilhængere har opfordret til et hastemøde i FN’s Generalforsamling onsdag.

Det sker i håb om at få vedtaget en erklæring, der beklager det, som palæstinenserne kalder ”overdreven israelsk magtanvendelse” især i Gaza.

Samtidig ønsker palæstinenserne beskyttelse af palæstinensiske civile.

Palæstinenserne besluttede sig for at gå til FN's Generalforsamling, hvor der ikke kan nedlægges veto, efter at USA den 1. juni netop havde nedlagt veto mod en Gaza-resolution i FN's Sikkerhedsråd.

Resolutionen lagde op til, at palæstinensere i Gaza skal have beskyttelse.

Den amerikanske FN-ambassadør, Nikki Haley, kaldte resolutionen "groft ensidig" for at bebrejde Israel. Hun kritiserede den også for ikke at nævne den palæstinensiske bevægelse Hamas, som USA mener er skyld i volden.

Det var Kuwait, der havde fremlagt resolutionen i FN's Sikkerhedsråd, hvor generalsekretæren blev opfordret til at sikre "international beskyttelse" for palæstinensere.

Sverige, Frankrig, Kina og Rusland var blandt de ti lande, som stemte for resolutionen, der krævede et stop for den israelske hærs "overdrevne, uforholdsmæssige og vilkårlige magtanvendelse."

Over 120 mennesker - langt de fleste palæstinensere - er siden slutningen af marts blevet dræbt under voldsomme sammenstød mellem israelske soldater og palæstinensere på grænsen mellem Israel og Gaza.

Demonstranter i Gaza har krævet, at palæstinensere, som flygtede eller blev fordrevet ved Israels oprettelse i 1948, får lov til at vende tilbage til deres tidligere hjem, som nu ligger i Israel.