Jordans premierminister har opgivet kontroversiel skattereform

Jordans nye premierminister, Omar al-Razzaz, siger, at han vil tilbagerulle planerne om en kontroversiel skattereform, der har kostet den tidligere premierminister, Hani al-Mulki, jobbet.

I otte dage har demonstranter været i gaderne i Jordan for at protestere mod de nye reformplaner.

Det fik mandag Hani al-Mulki til at indgive sin afskedsbegæring, og derefter fik tidligere uddannelsesminister Omar Razzaz til opgave at samle en ny regering.

Skattereformen ville hæve trækprocenten og reducere personfradraget.

Den er støttet af den Internationale Valutafond (IMF), der mener, at reformer er nødvendige for at få den pressede jordanske økonomi på fode efter flere år med en betydelig tilstrømning af flygtninge fra nabolande og en stigende arbejdsløshed.

Efter Hani al-Mulki opsigelse har den jordanske kong Abdullah opfordret til, at der startes en ny dialog om skattereformen.

Det har torsdag fået Omar Razzaz til at love, at de oprindelige planer lægges til side.

I stedet vil man indlede nye "brede forhandlinger" om et "nyt skattesystem, der ikke tramper på menneskers rettigheder", lyder det.

Flere demonstranter er blevet anholdt de seneste dage og over 40 betjente er kommet til skade.

I den jordanske hovedstad, Amman, var der onsdag 2000 mennesker i gaderne.

De bar på jordanske flag og bannere med sætninger som: "Jeg er bange for min fremtid" og "korruption = sult".

Siden januar er priserne på fødevarer som brød steget i Jordan, ligesom der allerede er kommet ekstra afgifter på flere varer.

Benzinpriserne er femdoblet siden starten af året, og prisen på elektricitet er steget med 55 procent siden februar.