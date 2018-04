Kemiske eksperters sikkerhedsfolk beskudt i Douma

Tirsdag tog FN-personale til Douma for at sikre, at et hold eksperter fra Organisationen for Forbud af Kemiske Våben (OPCW) kan undersøge, om der har været et kemisk angreb i den syriske by.

Onsdag er FN-personalet blevet beskudt. Det oplyser en FN-talsmand ifølge nyhedsbureauet AFP.

Storbritanniens OPCW-repræsentant fortæller nyhedsbureauet Reuters, at OPCW's chef har givet udtryk for, at det er usikkert, hvornår OPCW's eksperter kan komme til Douma.

2.000 pct. stigning i konspirationsteorier efter Syrien-angreb Rusland intensiverede cyberangreb efter Syrien-angreb. Men Trump har foreløbig bremset nye sanktioner.

Tirsdag oplyste syrisk stats-tv, at OPCW's eksperter var kommet til Douma.

Det blev senere modsagt af den amerikanske udenrigsminister, inden en FN-kilde over for nyhedsbureauet Reuters opklarede, at FN-personalet, der skal stå for OPCW's eksperter, var ankommet til Douma.

Selv om eksperter havde planlagt at være i Douma søndag, sidder de stadig i Damaskus.

Eksperterne skal undersøge, om der har fundet et kemisk angreb sted i Douma 7. april. De har dog ikke mandat til at udpege, hvem der har foretaget angrebet.