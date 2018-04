Se før- og efterbilleder: Satellitbilleder viser bombernes ødelæggelser i Syrien

Natten til lørdag affyrede USA, Storbritannien og Frankrig 105 missiler imod tre syriske mål, som svar på regimets formodede brug af kemiske våben imod sin egen befolkning.

Ifølge syriske og russiske kilder blev de fleste missiler skudt ned, og kun få ramte deres mål, lyder det.

Overblik: Det ved vi om nattens angreb i Syrien

Det amerikanske forsvarsministerium frigjorde lørdag et kort over tre mål for luftangrebet i Syrien. CNN har videregivet de tre mål til firmaerne Digital Globe og Planet.com, som laver satellitbilleder, for at få bekræftet om målene blev ramt.

På nedenstående billede kan man se før- og efterbilleder for et militæranlæg nær Homs fra Digital Globe. Førbilledet er taget fredag, og efterbilledet er taget lørdag.

Ifølge syrisk stats-tv blev ingen af facilliterne i Homs ramt, da missilerne blev skudt ned, før de kunne nå deres mål. Ovenstående billeder fortæller dog en anden historie.

Ifølge det amerikanske forsvarsministerium blev både et lager for kemiske våben ramt, samt et lager for udstyr til produktion af kemiske våben. Sidstnævnte kan ses forneden.

Et andet mål for det amerikansk ledet angreb var Bazrah Research Center, der ligger i en forstad til den syriske hovedstad, Damaskus. Her viser billeder fra Planet.com, at forskningscentret tilsyneladende er blevet mindre. Det første billede er fra den 8. april. Det andet blev taget lørdag.