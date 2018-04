Saudiarabisk kronprins: »Israel har ret til deres eget land«

Den saudiarabiske kronprins Mohammed bin Salman er ikke en nybegynder, når det kommer til udtalelser, der vil synes kontroversielle i hjemlandet. Denne gang har han udtalt en noget anderledes holdning til Israel. Saudi-Arabien anerkender ikke staten Israel, og derfor er kronprinsens udtalelser ret usædvanlige.

Det skriver The Telegraph.

Kronprinsens kommentarer kom efter en rejse i USA, hvor han blandt andre havde mødtes med USAs præsident, Donald Trump.

»Jeg mener, at palæstinenserne og israelerne har ret til deres eget land. Men vi har en fredsaftale for at sikre stabilitet for alle og for at kunne bevare de normale relationer,« sagde Mohammed bin Salman til The Atlantic.

Mohammed bin Salman siger, at han ikke har noget imod det israelske folk, men i højere grad har et ønske om at beskytte palæstinenserne.

»Vi har religiøse bekymringer, når det kommer til den hellige moskes skæbne i Jerusalem og det palæstinensiske folks rettigheder. Det er det, vi har. Vi har ikke noget imod nogen andre folkefærd,« sagde kronprinsen.

Den nuværende regent, Kong Salman, har også bekræftet Saudi-Arabiens fortsatte støtte til Palæstina efter sønnens udtalelser.

Forholdet mellem Saudi-Arabien og Israel er lige så stille begyndt at bløde op, efter Saudi-Arabien har tilladt kommercielle flyvninger til Israel i sidste måned. De to lande deler også en fælles modstand imod Iran.