Netanyahu sløjfer migrant-aftale efter pres fra højre

Israel sløjfer en aftale med FN's Flygtningeorganisation, UNHCR, om at sende tusindvis af afrikanske asylansøgere ud af Israel.

Det meddeler landets premierminister, Benjamin Netanyahu, tirsdag. Mandag meddelte han i første omgang, at der var en aftale - og siden at den var suspenderet.

Den israelske regeringsleder mødtes tirsdag med vrede indbyggere i den fattige, sydlige del af storbyen Tel Aviv, hvor mange af de afrikanske migranter opholder sig. Det var efter dette møde, at premierministeren meddelte, at aftalen nu skrottes helt.

Netanyahu har også fået kraftig kritik fra højrefløjen, inklusiv dele af sit eget Likud-parti, for aftalen. Kritikerne ønsker migranterne ekspederet ud af Israel snarest muligt.

Netanyahu præsenterede den nye aftale med FN på israelsk tv mandag eftermiddag. Men han fik omgående kritik for den.

Mandag aften meddelte han så på Facebook, at aftalen var suspenderet. Og tirsdag ved middagstid er den så helt aflyst.

Aftalen skulle stoppe de tvungne udsendelser af tusindvis af afrikanske migranter til Rwanda, som Israel har fået massiv kritik for.

UNHCR har opfordret Israel til at ændre planer om at deportere afrikanerne, fordi de havner i et juridisk ingenmandsland og dermed udsendes til en generelt usikker fremtid.

Italien, Tyskland og Canada er nogle af de vestlige lande, som ifølge Netanyahu skulle tage imod mindst 16.250 flygtninge og migranter.

De tre nævnte lande syntes dog ikke at være blevet orienteret om planen mandag, da den blev lanceret.

UNHCR sagde i en erklæring mandag, at en aftale var indgået med Israel, men der nævntes intet om, hvilke lande der skulle taget tage imod flygtningene.

De fleste af de flygtninge og migranter, der er tale om, kommer fra Sudan og Eritrea.