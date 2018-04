Saudi-Arabien har indført straf for at snage i ægtefælles mobil

Saudi-Arabien indfører et forbud mod at snage i sin ægtefælles telefon og gør det til en strafbar handling, der potentielt kan give en stor bøde og fængselsstraf.

- Gifte individer, der planlægger at udspionere deres ægtefælle i Saudi-Arabien, bør tænke over det en ekstra gang, oplyser landets informationsministerium.

- En sådan handling vil kunne udløse en bøde på 500.000 riyaler (godt 800.000 kroner, red.) og en straf på et års fængsel.

Bestemmelsen er del af en ny lov om bekæmpelse af cyberkriminalitet. Den har til mål at "beskytte moralen hos individer og i samfundet samt beskytte privatlivets fred".

Loven trådte i kraft i sidste uge.

Det sker ifølge ministeriet i en tid med en "støt stigning i cyberkriminalitet, herunder afpresning, bedrageri og ærekrænkelse".

Indbyggerne i det ultrakonservative kongedømme er blandt de flittigste brugere af sociale medier og applikationer til mobiltelefoner.

Over halvdelen af indbyggerne i landet er under 25 år og tilbringer meget tid på internettet.

Saudi-Arabien har indført drastiske ændringer, siden den reformvenlige kronprins Mohammed bin Salman kom til magten sidste år.

Ikke mindst ser det ud til at være blevet nye tider for kvinder i landet. Til juni bliver det således lovligt for kvinder at køre bil.

Og i januar fik kvinder for første gang lov til at komme på stadion og se en fodboldkamp.

Desuden er et 35 år langt forbud mod biografer i Saudi-Arabien blevet ophævet.