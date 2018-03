Selvmordsbombe har koster otte mennesker livet i Libyen

Otte personer er blevet dræbt i et selvmordsangreb i det østlige Libyen.

Det oplyser sikkerheds- og hospitalskilder ifølge nyhedsbureauet AFP.

Gerningsmanden kørte en bil fyldt med sprængstoffer ind i et checkpoint i byen Ajdabiya sent torsdag aften, skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Fem personer døde ved ankomsten til hospitalet kort efter angrebet, siger en kilde fra hospitalet i Ajdabiya.

Yderligere tre omkom senere af deres kvæstelser, tilføjer kilden, der ønsker at være anonym.

Blandt de dræbte er flere civile.

Angrebet skete i den østlige udkant af byen, der ligger syd for Benghazi, fortæller militærkilder.

Det er fortsat uvist, hvem der står bag angrebet, da ingen endnu har taget skylden for det.

Ud over de dræbte blev flere andre såret under angrebet.

Ajdabiya blev også ramt af et selvmordsangreb 9. marts, hvor tre blev såret. Dengang tog den militante bevægelse Islamisk Stat (IS) skylden for angrebet.

Selv om IS mistede kontrollen over sin bastion i Sirte i det nordlige Libyen i 2016, er bevægelsen stadig aktiv i den centrale og sydlige del af landet.

Ajdabiya er ligesom store dele af det østlige Libyen kontrolleret af styrker, der er allieret med en parallelregering i regionen.