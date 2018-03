Koalition: Missiler fra Yemen har dræbt egypter i Riyadh

EU-ledere er bekymrede over truslen fra Rusland og en uforudsigelig Trump.

Franskmændene er verdenskendt for deres strejkelyst. I år er der flere grunde til, at den er ekstra aktuel.

Ungdomsoprøret for 50 år siden ændrede verden. I et af epicentrene i San Francisco er hippierne stadig højeste mode.

Mange børn er blandt de savnede efter en storbrand i et russisk indkøbscenter. Tre personer er tilbageholdt.

Endnu et trecifret millionunderskud og en stærkt forværret egenkapital har tvunget ejeren af Illum til at tilføre stormagasinet penge. Finans

»Jeg kommer til at sætte skatten op fra dag ét,« siger borgmester.

Stephanie Clifford, alias pornostjernen Stormy Daniels, holdt søndag aften millioner af amerikanere klinet til tv-skærmen. Kan afsløringen af hendes affære med Trump blive et problem for præsidenten?

Saudi-Arabiens kronprins, Mohammed bin Salman, aflægger sit første besøg i USA, efter at han blev tronfølger.

Kronprins Mohamed bin Salmans reformer har givet saudiske kvinder hidtil usete rettigheder. Nu slipper de også for hovedtørklæde og abaya. Men er det hele mest af alt et pr-stunt?

Siden er over 9200 mennesker dræbt, tre millioner sendt på flugt fra deres hjem og 22 millioner mennesker afhængige af nødhjælp fra internationale organisationer.

Saudi-Arabien gik i krig mod houthi-bevægelsen 26. marts 2015 med det mål at få genindsat præsident Hadi.

De iranskstøttede houthi-oprørere hævder ifølge AFP, at deres mål for angrebet var lufthavnen King Khalid International Airport i Riyadh

- Denne aggressive og fjendtlige handling fra den iranskstøttede houthi-bevægelse viser, at det iranske regime fortsætter med at støtte den væbnede gruppe med militære kapaciteter, siger talsmand Turki al-Malki.

Samtidig oplyser en talsmand for koalitionen ifølge SPA, at missilerne ramte en beboelsesejendom i Riyadh. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Koalitionen hævder, at houthi-oprørere står bag angrebet, der skete på tærsklen til treårsdagen for koalitionens indgriben i Yemen.

Missilerne sårede desuden to andre egyptiske beboere.

Houthi-oprørere fra Yemen står bag et missilangreb, der søndag har dræbt en og såret to, siger koalition.

Rygere har 60 pct. større risiko for at få nedsat hørelse end ikke-rygere, viser japansk studie.

Ørepropperne i høretelefonen er ikke renere, end ens ører er. Og det er faktisk et overraskende stort problem for holdbarheden.

Få styr på risten, og giv beslag og skruer et eftersyn. Så er grillen klar til endnu en sæson.

