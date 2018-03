Bilbombe rystede afghansk by i Helmand og sårede mange

EU-ledere er bekymrede over truslen fra Rusland og en uforudsigelig Trump.

EU-ledere er bekymrede over truslen fra Rusland og en uforudsigelig Trump.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, vil have genindført værnepligten for alle unge franskmænd, både mænd og kvinder.

I næste uge genvælges Al-Sisi som Egyptens præsident. Under hans jernnæve har kun én modkandidat fået lov at stille op, og han er fan af al-Sisi.

Høgen over alle høge, John Bolton, blev valgt på trods af sit overskæg.

Også Danmark vil gøre mere over for Rusland, lyder det fra Løkke efter debat på EU-topmøde om giftangreb.

Beregninger fra Cepos viser, at skattetrykket vil stige på lang sigt efter aftale mellem regeringen og DF.

De 50.000 underskrifter var ikke nok til, at et flertal ville stemme forslaget igennem.

Facebooks topleder er officielt blevet bedt om at aflægge forklaring om datamisbrug.

Ashraf Ghani har givet talibanerne det mest vidtgående tilbud om fred siden 2001. Og noget tyder på, at de måske er klar til at hoppe på fredsvognen.

Blodigt selvmordsangreb har ramt Afghanistans hovedstad under fejring af nytåret, Nawruz.

USA's præsident, Donald Trump, har gjort det klart, at han ønsker en mere målrettet handling mod Taliban efter flere blodige massakrer - blandt andet en bilbombe gemt i en ambulance i Kabul, som sidst i januar dræbte over 100 og sårede omkring 235.

FN siger, at op mod 2300 civile blev dræbt eller såret af selvmordsbomber eller andre angreb i Afghanistan i 2017. Det er flere end nogensinde før i den afghanske konflikt.

En anden af de store militante grupper i Afghanistan, Taliban, har i en meddelelse afvist, at den havde noget med angrebet at gøre.

En selvmordsbombe dræbte tidligere i denne uge mindst 33 mennesker og sårede 65 andre i hovedstaden Kabul. Islamisk Stat har taget skylden for onsdagens selvmordsangreb i Kabul.

Den italienske nødhjælpsgruppe Emergency siger imidlertid, at mindst fire er dræbt, og at 35 sårede er bragt til nødhjælpsgruppens hospital i byen.

- Mindst to civile er dræbt, og 20 andre er såret, siger talsmanden.

- En bilbombe blev bragt til eksplosion ved indgangsporten til et sportsstadion i byen Lashkar Gah, siger en talsmand for politiet i provinsen Helmand.

En kraftig eksplosion rystede fredag en by i det sydlige Afghanistan, hvor mange meldes dræbt eller såret.

Italiensk nødhjælpsgruppe siger, at mindst fire er dræbt, og at 35 sårede er bragt til lokalt hospital.

Frosne majs mistænkes for at være kilden til udbruddet.

Uanset tendenserne inden for boligindretning spiller grønne planter altid en rolle. Se her hvordan du kan lave din egen lille plante-udstilling.

Virginias flade flodlandskaber, tobaksplantager, historiske byer og store kirkegårde er ramme for både fortællingen om nationen Amerikas grundlæggelse, slaveriet, borgerkrigen og om nutidens USA.

