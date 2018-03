Kronprins bløder op igen: Saudiarabiske kvinder slipper for striks påklædning

Den saudiarabiske kronprins, Mohammad bin Salman, vil give landets kvinder mulighed for at bære mindre religiøs påklædning, så længe de klæder sig respektfuldt.

Det skriver Reuters.

Efter kronprins Mohammad bin Salman i juni 2017 blev udnævnt som tronfølger, har han forsøgt at få Saudi-Arabien til at følge en mere progressiv retning.

Oliestaten er kendt for at være særligt konservativ og følger den muslimske sharia-lov. Saudi-Arabien er ofte blevet kritiseret netop for at begrænse kvindernes muligheder i landet.

Og den saudiarabiske kronprins har da også fået gennemført flere ændringer, der gør livet som kvinde i Saudi-Arabien en smule lettere. Sidste år i september blev det besluttet, at kvinder må køre bil fra juni i år.

Det er også blevet tilladt for kvinder at deltage i offentlige sportsbegivenheder, hvor både mænd og kvinder deltager.

1000 kvinder vil køre taxa i Saudi-Arabien

Det har i flere år været normalen, at kvinder bar en sort abaya, der er en lang, sort kåbe samt sort hovedpåklædning, der hedder en niqab, hvor kun øjnene er synlige.

Den saudiarabiske prins fortalte søndag aften i et interview på CBS, at kvindernes valg af påklædning skulle være deres eget.

»Lovene er meget klare og fastsatte i sharialovgivning: kvinder skal bære anstændigt, respektfuldt tøj ligesom mænd. Dette betyder dog ikke, at de skal bære en sort abaya eller sort hovedpåklædning. Beslutningen ligger alene hos kvinden hvilken slags anstændig og respektfuld påklædning, hun vælger at bære,« sagde Mohammad bin Salman søndag aften.

Saudi-Arabiens kvinder er også de seneste år begyndt at bære mere farverig påklædning frem for den traditionelle sorte. Landet bliver dog stadig kritiseret for, at kvinder ikke må tage ret mange valg selv.

Det er blandt andet ikke muligt som kvinde i oliestaten at tage et udlandsophold under studier eller at rejse, uden at et mandligt familiemedlem har givet hende lov.

Kronprins: Chokterapi skal modernisere Saudi-Arabien

Det er endnu uvist, om landet har tænkt sig at indføre nye skriftlige retningslinjer for, hvordan kvinder bør klæde sig.

Saudi-Arabien har ingen lovmæssige tilføjelser til de tekster, der er beskrevet i sharialovgivningen, og politi og retsvæsen har længe håndhævet strikse påklædningsregler, der har krævet, at kvinderne bar abaya og dækkede deres hår og ansigt til.