Kronprins: Han vil skabe sit eget projekt i Mellemøsten på lignende måde som Hitler

Torsdag sagde kronprins Mohammed bin Salman, som også er den saudiske forsvarschef, at landet vil udvikle atomvåben, såfremt Iran gør det samme.

Overfor CBS News fortæller kronprinsen, at landet ikke ønsker atomvåben, men at man uden tvivl, vil anskaffe sig muligheden, hvis Iran udvikler kernevåben.

Der har længe eksisteret en bekymring for, at iranske kernevåben kan starte et nyt kapløb om atomvåben i Mellemøsten, og det var også en af hovedårsagerne til, at der blev indgået en diplomatisk aftale med styret i Teheran om at stoppe landets atomprogram.

Kronprins: Chokterapi skal modernisere Saudi-Arabien

Foruden kommentaren om kernevåben, så holder den saudiske kronpris og forsvarschefen sig heller ikke tilbage for at knytte et par ord til Irans religiøse leder, Ali Khamenei:

»Khemenei vil skabe sit eget projekt i Mellemøsten på lignede måde som Hitler, som også ønskede at ekspandere på hans tid. Mange lande rundt om i verden og i Europa opdagede ikke i tide, hvor farlig Hitler var, indtil det der skete, skete. Jeg ønsker ikke, at se de begivenheder ske i Mellemøsten,« fortæller Salman.

Det er ikke første gang, at den saudiske kronpris sammenligner Khemenei med Hitler. I november kaldte han Irans religiøse leder for ”den nye Hitler i Mellemøsten” ifølge CNN.