Syriens militær: Vi har fundet laboratorium til kemiske våben

Syriens militær oplyser, at det har fundet et laboratorium i det østlige Ghouta ved Damaskus, hvor oprørere plejede at fremstille kemiske våben, skriver russiske nyhedsbureauer med henvisning til en syrisk oberst.

Den amerikanske ambassadør Robert Wood, som er USA's permanente repræsentant ved nedrustningskonferencen i Genève, sagde for knap to uger siden, at Rusland har forsømt at leve op til sine forpligtelser som garant for, at Syriens kemiske våbenlagre bliver ødelagt.

- Rusland er på den forkerte side i historien, når det gælder anvendelsen af kemiske våben i Syrien, pointerede Wood, som sagde, at Rusland ikke sørgede for at forhindre, at præsident Bashar al-Assad forhindres i at anvende dem.

Den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, har tilbagevist de amerikanske beskyldninger.

I en tale i Genève kaldte han Robert Woods anklager "absurde", og han beskyldte USA og dets allierede for "at udnytte grundløse beskyldninger mod Damaskus om kemiske våben."

Sergej Lavrov siger, at det syriske regime har elimineret kemiske våben og overladt dem til international kontrol.