Det Østlige Ghouta er blevet opsplittet i flere dele

Syriske styrker afskar lørdag den største by i det østlige Ghouta fra resten af den oprørskontrollerede enklave, som nu er opsplittet i tre dele, siger overvågningsgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder.

Overvågningsgruppen, der indhenter oplysninger fra netværk over det meste af landet, siger, at hæren vandt kontrol over en vej, der forbinder byen Douma med Harasta længere mod vest.

- Styrkerne fra det syriske regime har derfor opsplittet det østlige Ghouta i tre dele: Douma og dets omegn, Harasta mod vest og resten af byerne længere mod syd, siger overvågningsgruppen, som har hovedkvarter i London.

En korrespondent fra det franske nyhedsbureau AFP i Douma siger, at mange artilleribombardementer og luftangreb rystede byen lørdag.

Over 975 civile, hvoraf 250 var børn, er blevet dræbt, og hundred af andre er blevet såret, siger Observatoriet.

To af de førende islamistiske grupper er til stede i enklaven, men jihadister under ledelse af en gruppe med tilknytning til al-Qaeda er også aktiv.

Det er hærens erklærede mål at vinde kontrol over enklaven ved at opdele den.

FN siger, at omkring 400.000 mennesker er fanget i enklaven og ikke har mulighed for at komme ud.

Fredag lykkedes det en konvoj med nødhjælp at nå frem til en del af de nødstedte trods de fortsatte kampe.

24. februar vedtog FN's Sikkerhedsråd efter flere dages politisk tovtrækkeri en resolution med krav om 30 dages våbenhvile i Syrien "uden forsinkelse".Men det kunne ikke sætte en stopper for de voldsomme bombardementer.

Målet med våbenhvilen var at bringe nødhjælp og medicin ind til de mange nødstedte i Ghouta.