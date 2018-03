Dom i Pakistan sætter religiøse mindretal under pres

Religiøse mindretal taber, efter at en domstol i Pakistan fredag har afgjort, at alle borgere skal registrere deres religiøse ståsted, når de søger om identitetspapirer.

Dommen vil lægge yderligere pres på ahmadi-mindretallet, som ikke har lov til at kalde sig muslimsk eller bruge islamiske symboler.

Det er en samfundsgruppe tæt forbundet med islam, der har været udsat for overfald og forfølgelse. Det har stået på, siden lovgiverne i 1974 fastslog, at sekten er ikkemuslimsk.

Domstolen i Islamabad siger i sin kendelse, at folk, der forsøger at skjule deres religion, gør sig skyldige i forræderi over for staten. Videre kræves det, at man skal erklære sin tro, når man søger om job i staten.

- Det bør ikke være muligt for nogen borger at skjule hans/hendes identitet og tilhørsforhold, lyder det i kendelsen.

Det store flertal af Pakistans 204 millioner indbyggere er muslimer. Mindretallene udgør cirka tre procent ifølge en folketælling fra 1998.

Menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch siger, at det er et slag mod mindretallene.

Dommeren "angriber ikke alene alles religiøse frihed i Pakistan, han fokuserer også på en speciel sekt, som er ahmadierne, lyder det fra organisationens repræsentant Saroo Ijaz.

- En dom som denne vil være i stand til at anstifte og fremme vold, mener han.

Det var den muslimske gruppe Tehreek-i-Labaik, der havde bedt domstolen om at tage stilling til, om borgere skal registrere deres religion.