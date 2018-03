Tyrkiske fly har dræbt flere civile ved angreb i Syrien

Mindst 13 civile, deriblandt to børn, skal være blevet dræbt ved tyrkiske luftangreb mod den kurdiske enklave Afrin i det nordlige Syrien.

Det oplyser overvågningsgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (Sohr).

Luftangrebene, der begyndte tidligt mandag morgen, var rettet mod landsbyen Jandairis nær den tyrkiske grænse, siger Rami Abdulrahman, som leder overvågningsgruppen.

Bombardementerne skete, mens tyrkiske soldater og allierede oprørsgrupper gjorde klar til at rykke ind i Jandairis for at tage området tilbage fra den kurdiske YPG-milits.

Det er seks uger siden, at Tyrkiet indledte offensiven mod YPG-militsen.

Ifølge Sohr, som indhenter oplysninger fra netværk i det meste af Syrien, er 165 civile, deriblandt 29 børn, blevet dræbt ved angrebene.

Tyrkiet afviser rapporterne fra Sohr og siger, at dets militær har gjort sit yderste for at undgå civile dødsfald.

Ifølge overvågningsgruppe er 266 pro-tyrkiske oprørere og 302 medlemmer af YPG-militsen også blevet dræbt.

Derudover er mindst 58 medlemmer af en milits, som støtter Syriens præsident, Bashar al-Assad, dræbt i Afrin.

YPG har ifølge Tyrkiets regering tætte bånd til det forbudte og terrorstemplede kurdiske arbejderparti, PKK. Tyrkiet indledte den 20. januar en offensiv mod Afrin til lands og fra luften.

YPG har med støtte fra USA spillet en central rolle i nedkæmpelsen af Islamisk Stat i det nordlige Syrien.