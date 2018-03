FN har fået lov at levere nødhjælp til Østghouta mandag

FN og dets partnerorganisationer planlægger at levere nødhjælp til byen Douma i det belejrede Østghouta i Syrien.

Det vil ske mandag, oplyser FN's humanitære kontor, OCHA, i en pressemeddelelse.

En konvoj med 46 lastbiler vil efter planen køre ind i området med mad og andre fornødenheder til 27.500 mennesker, meddeler OCHA.

Video og billeder afslører: Nødhjælp er kommet ind i krigshærget by - én familie er blevet evakueret

- Vi håber, at konvojen vil kunne køre som planlagt og vil blive fulgt af andre konvojer. Vores folk på landjorden er klar til at gøre alt for, at det kan ske, siger Ali al-Za'tari, der er FN's humanitære koordinator på stedet.

FN og dets partnerorganisationer har fået den syriske regerings tilladelse til at levere nødhjælp til 70.000 mennesker i den belejrede enklave.

Efter planen skal der sendes flere lastbiler ind i området med nødhjælp på torsdag, oplyser OCHA.

FN: Nordkorea leverer kemiske våben til Syrien Rapport omtaler mindst 40 urapporterede skibsleverancer fra Nordkorea til Syrien i perioden mellem 2012 og 2017.

Omkring 400.000 mennesker menes at være fanget i det belejrede område, som i fem år har været under oprøreres kontrol.

I de seneste uger har syriske regeringsstyrker med støtte fra russiske kampfly bombarderet området i et forsøg på at genvinde kontrollen.

FN-chef vil stille Syrien til regnskab for Ghouta-angreb

Mange hundrede civile har mistet livet under offensiven.

FN har kun haft mulighed for at levere nødhjælp til Østghouta en enkelt gang tidligere i år. Det var den 14. februar, da en lastbilkonvoj kørte ind i området med fornødenheder til 7200 mennesker i byen Nashabiyah.

Tidligere på dagen oplyste det ofte velorienterede Syriske Observatorium for Menneskerettigheder, at den syriske regerings styrker har indtaget en fjerdedel af det østlige Ghouta.

Det har fået tusinder af civile til at flygte fra de områder, hvor soldaterne rykker frem, og sætte kurs mod Douma.

Det oplyser Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder, der får sine oplysninger fra et netværk af kilder i Syrien, til nyhedsbureauet Reuters.