Netanyahu ønsker Trump til åbning af ambassade i Jerusalem

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, lander søndag i USA. Her er han klar til at invitere præsident Donald Trump til Jerusalem i maj for at deltage i åbningen af en ny amerikansk ambassade.

Det fortalte Netanyahu, inden han sent lørdag steg om bord i et fly til Washington.

- Jeg vil bestemt drøfte den mulighed med ham, sagde han som svar på spørgsmålet, om han ville invitere den amerikanske præsident.

Trump meddelte i december, at USA's ambassade vil blive flyttet fra Tel Aviv til Jerusalem for at anerkende byen som Israels hovedstad.

Ingen andre lande har ambassader i Jerusalem. Der er ikke fundet en løsning om fred mellem israelere og palæstinensere, og begge parter gør krav på Jerusalem som hovedstad.

- Jeg er ham meget taknemmelig for denne historiske beslutning om at anerkende Jerusalem som Israels hovedstad og at flytte denne amerikanske ambassade til Jerusalem på vore uafhængighedsdag, sagde Netanyahu.

Trump har oplyst, at den nye ambassade skal indvies 14. maj. Det sker under protester fra palæstinenserne.

Netanyahu mødes mandag med Trump.