Syriske styrker er rykket frem i rebelsk enklave

Flere dages kampe på landjorden i Østghouta har resulteret i, at Syriens militær er rykket længere ind i det oprørskontrollerede Østghouta uden for hovedstaden Damaskus.

Det oplyser Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder, som via et netværk af kilder i Syrien følger udviklingen i krigen fra Storbritannien.

De syriske regeringsstyrker har nu indtaget omkring ti procent af Østghouta, som i fem år har været kontrolleret af oprørere.

De seneste ugers kampe har kostet mindst 640 mennesker livet, og titusinder af civile i området mangler akut nødhjælp.

Efter et stort antal luftangreb og bombardementer er kampene på landjorden taget til i de seneste dage.

Siden torsdag er regeringsstyrkerne rykket frem.

- Regimets styrker og deres allierede har intensiveret deres angreb på oprørernes positioner i de seneste 48 timer, siger Rami Abdel Rahman, som er direktør for Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder.

De omkring 400.000 indbyggere i Østghouta har levet under konstant belejring siden 2013. Civilbefolkningen mangler i vid udstrækning mad, medicin og andre livsfornødenheder.

Hjælpeorganisationerne holder klar med lastbiler fulde af mad og medicin, men kampene forhindrer dem i at køre ind i enklaven.

Den blodige konflikt i Syrien har kostet over 340.000 mennesker livet og har udviklet sig til en kompliceret affære med mange aktører, siden den i marts 2011 begyndte med de første demonstrationer, som hurtigt blev undertrykt af præsident Assads styre.