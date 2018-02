Israel får kolde fødder efter protestlukning af Gravkirken

Europæisk forskning skal sætte sig klare mål, siger EU-kommissær og peger på præsident Kennedy, der satte månelandingen som et mål for amerikansk forskning.

En båd med tre palæstinensere sejlede uden for Gazas fiskerizone. Det fik Israels flåde til at skyde mod dem.

Under krisen har kirkeledelsen fundet det tunge retoriske skyts frem.

Imens gik arbejdere i gik i gang med at opstille afspærringer af metal nær indgangen. Turistguider forsøgte at forklare, hvad der var sket.

Beslutningen kom som en overraskelse. Det er sjældent, at kirken lukkes, men det skete søndag, og turister og andre stod uforstående foran den lukkede port til kirken, der ligger i den gamle by.

Derfor besluttede de i protest at lukke Gravkirken.

Kirkens ledere mener, at skattereformen vil være et brud på en lang og fælles forståelse af spørgsmålet.

Barkat siger, at hans skatteplan kun gælder kirkens kommercielle ejendomme og altså ikke hellige bedesteder.

Lederne for den romerskkatolske kirke, den græskortodokse kirke og den armenske kirke har ikke reageret offentligt på borgmesterens beslutning.

Borgmester Nir Barkat har nedsat en arbejdsgruppe, som skal forsøge at finde en løsning på krisen, hedder det i beskeden fra Netanyahu.

Det meddeler Israels premierminister Benjamin Netanyahus kontor, tre dage efter at Gravkirken, som er et af Jerusalems meget besøgte turistmål, blev lukket af kirkens ledelse.

Borgmesteren i Jerusalem har trukket et tiltag om beskatning af byens kirker tilbage efter en protestlukning af Gravkirken.

Premierminister Benjamin Netanyahu meddeler, at skattetiltag, der ramte byens kirker, er sløjfet.

