Saudisk kongefamilie rydder ud i den militære top

Europæisk forskning skal sætte sig klare mål, siger EU-kommissær og peger på præsident Kennedy, der satte månelandingen som et mål for amerikansk forskning.

Her er en mand med en pengekasse på 80 mia. kr.:

De røde bastioner taber pusten og er i indbyrdes kamp. Og en tidligere premierminister mærker, at det er op ad bakke.

Uheld pga. snevejret har tirsdag ført til, at man bl.a. har lukket Sydmotorvejen ved Vordingborg for trafik.

Selv om Nigerias regering har erklæret Boko Haram for »teknisk besejret«, er bevægelsen stadig operativ, viser den seneste aktion.

Bortførelsen, som regeringen forsøgte at lyve væk:

Premierminister Benjamin Netanyahu meddeler, at skattetiltag, der ramte byens kirker, er sløjfet.

9200 mennesker er dræbt i Yemen under offensiven, og ifølge FN er andre 2200 døde af kolera.

Saudi-Arabien greb ind i 2015 med støtte fra andre arabiske lande. Men uden at kunne afslutte krigen.

Det opfattes af mange som en krig per stedfortræder. Den egenlige modstander for Saudi-Arabien er Iran.

Kronprinsen har forsøgt at styrke Saudi-Arabiens regionale rolle. Mest markant ved at lede den militære offensiv i Yemen mod houthi-oprørere.

Det har han gjort, samtidig med at han har presset på for økonomiske og sociale reformer i det dybt konservative land. Således vil kvinder meget snart selv kunne køre bil. Det har tidligere været helt forbudt.

Kronprins Mohammed er søn af kong Salman. Han er landets forsvarsminister og har haft travlt de seneste måneder med at stramme grebet om magten i landet.

- Ændringerne kommer lige oven på SAMI-udstillingen, som er en kritisk del af kronprins Mohammeds reformplan om at skabe et hjemmegjort forsvarsprogram, siger han.

- En militær omdannelse er undervejs i Saudi-Arabien, siger Theodore Karasik, der er rådgiver for Gulf States Analytic.

Den militære stabschef Rahman bin Saleh al-Bunyan er blevet fjernet fra sin post, efter han tidligere på ugen i hovedstaden Riyadh slog dørene op for en militærmesse - SAMI. Det er det statsejede våbenselskab.

Der er ikke givet nogen officiel forklaring på udskiftningerne. Men det sker på et tidspunkt, hvor kronprins Mohammed bin Salman har sat gang i militære reformer.

En række ministre og viceministre for civile områder er blevet skiftet ud ved samme lejlighed.

En række topofficerer er med et royalt dekret fjernet fra deres poster i Saudi-Arabiens hær.

38 procent af menneskets proteiner ved vi ingenting om, og de kan blive mål for lægemidler i fremtiden.

Persisk magi: Dette computerspil vil kunne få enhver matematik-træt skoleelev til at synes, at geometri er spændende.

Det kolde vejr kan være en hjælpende hånd til at få et godt indeklima i soveværelset.

