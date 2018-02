Ekspert: Civile kan overgive sig og flygte fra Ghouta - men der venter en usikker og barsk skæbne

Det er et dilemma, som de færreste mennesker kommer til at stå i. Men for indbyggerne i den syriske Ghouta-region er det uundgåeligt at skulle træffe en beslutningen - og valget skal tages hurtigt.

Enten kan de overgive sig til en hær, flere af dem ser som fjenden, og som tidligere har fængslet civile, der har overgivet sig, på trods af forsikringer om det modsatte.

Syriens hær har kastet flyveblade ned over Ghouta og bedt folk flygte

Eller også kan de blive i deres hjem og håbe på at overleve i en by, der konstant bliver bombarderet af den syriske hær - og som samme hær har opfordret dem til at forlade for deres egen skyld.

»Rapporter fra andre syriske byer, hvor civile har overgivet sig, har afsløret, at mange civile er blevet fængslet, og at nogle af dem er forsvundet sporløst efter at være blevet tilbageholdt. Især mænd, der er mistænkt for at have båret våben, kan risikere sådan en skæbne,« siger Helle Malmvig, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), til Jyllands-Posten.

Senest har den syriske hær kastet flyveblade ned over regionen, der er kontrolleret af oprørere, med en opfordring til indbyggerne om at flygte for deres egen sikkerhed.

Samtidig oplyser hæren, at beboere, som forlader Ghouta, vil få husly, mad og lægehjælp, ligesom at beboerne vil kunne vende tilbage til deres hjem, når »terroren er udslettet«, med henvisning til oprørerne.

Tidligere har man set den syriske hær komme med en lignende opfordring til indbyggere i oprørerskontrollerede kvarterer, blandt andet i det nordlige Aleppo i december 2016.

»Hvis det følger det samme mønster, så betyder det, at den syriske hær vil have hele byen til at overgive sig. De har udsultet og bombet civilbefolkningen, så de til sidst ikke har andet valgt end at overgive sig eller at dø. Flyvebladene er endnu et pressionsmiddel,« siger Helle Malmvig og fortsætter:

»Kvinder og børn vil muligvis få mulighed for at få mad og lægehjælp, hvis de overgiver sig. Men flere af dem, der har kæmpet for militserne, vil formentlig hellere kæmpe til døden end at overgive sig til regimet, som de ser som den visse død«.

For oprørerne i Ghouta er det den sidste bastion, der er ved at forsvinde, forklarer Helle Malmvig.

»Det er de sidste krampetrækninger af krigen mellem oprørerne og regimet. Ghouta ligger nærmest som en lille ø lige uden for hovedstaden Damaskus, som regimet har kontrol over, og derfor er det kun et spørgsmål om tid, før det falder. Det tragiske er, at regimet har brugt taktikken med at udsulte og bombe befolkningen uden at lægge op til forhandlinger,« siger hun.

USA har senest beskyldt den syriske præsident, Bashar al-Assad, for at planlægge at »bombe eller sulte« sine modstandere i det østlige Ghouta, som er kontrolleret af oprørere - ligesom præsidenten gjorde det i Aleppo, Hama og Homs.

Der er omkring 400.000 indbyggere i Ghouta.