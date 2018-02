Tyrkiet advarer igen Syrien mod angreb i Afrin

En talsmand for Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, siger ifølge nyhedsbureauet Reuters, at prosyriske regeringsstyrker har trukket sig tilbage til et område øst for Aleppo.

Talsmanden advarer om, at forsøg på at rykke ind i Afrin vil have alvorlige følger. Han siger, at op mod 50 lastbiler blev tvunget på tilbagetog tirsdag af artilleriild, og at Tyrkiet er ved at oprette i alt 12 observationsposer i den syriske provins Idlib.

Talsmanden siger, at Tyrkiet ikke forhandler med det syriske styre i Damaskus, men at tyrkerne får indirekte budskaber frem til den syriske ledelse.

Tyrkiet ser stadig med optimisme, men også med forbehold, på relationerne til USA efter nylige forhandlinger i Ankara, lyder det.

Ekspert om syriske tropper i Afrin: »Det sætter virkelig Rusland i en klemme«

Konflikten i den kurdiske enklave Afrin i det nordøstlige Syrien, hvor Tyrkiet bekæmper kurdiske YPG-styrker, er blevet optrappet. Det sker, efter at soldater, som støtter Syriens præsident, Bashar al-Assad, tirsdag satte kurs mod området.

Syrisk stats-tv har vist billeder af køretøjer med store maskingeværer, som trillede ind mod Afrin ved landsbyen Nubul. Det rapporterede nyhedsbureauet AP tirsdag. Tyrkiets bombardement af de syriske styrker har fået syrerne til at vende om.

De syriske soldater vendte om cirka 10 kilometer fra byen Afrin, efter at tyrkerne havde affyret "advarselsskud", rapporterer tyrkiske medier.

Værste angreb i Syrien i årevis: Assad tæppebomber civile i Østghouta Syriske regeringsstyrker tæppebomber oprørskontrollerede Østghouta ved hovedstaden Damaskus. I nord gør de sig klar til at drive tyrkerne ud af Afrin.

De kurdiske YPG-styrker har i en erklæring skrevet, at de syriske styrker er kommet til Afrin efter nødråb fra YPG "en måned efter Tyrkiets offensiv" i området.

Under krigen i Syrien har YPG været støttet af USA. Det har været en velorganiseret styrke i kampen mod Islamisk Stat.

Tyrkiet beskylder YPG for at stå i ledtog med den i Tyrkiet forbudte kurdiske organisation PKK.