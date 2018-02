Israelske fly har bombet underjordiske tunneler i Gazastriben

Europa må gøre meget mere for sin egen sikkerhed, lyder kravet fra politikere og eksperter.

Fænomenet sugardating breder sig i USA som en populær måde at betale sin uddannelse. Der er mange penge at tjene, men det er ikke altid ufarligt.

Her er landet, hvor sugardating er sat i system:

Diplomati uden fortilfælde og ikke et ord om menneskerettigheder. Kina har succes med at påvirke Europa.

For nylig fik en bank i Holbæk for fjerde gang på syv måneder stjålet sin hjertestarter.

Chris Larsen, der har danske aner, har en ambition om at gøre betalinger på tværs af grænser markant nemmere og billigere via selskabet Ripple. Finans

Joakim Ingversen skal være stand in for sin hustru.

I dag præsenteres den nordiske Michelin-guide, Michelin Guide Nordic Countries 2018. Her giver JP's eksperter seks bud på restauranter, der kunne fortjene en stjerne - eller en ekstra.

En domstol i Bagdad har idømt 10 udenlandske kvinder livsvarigt fængsel for terrorisme og dødsstraf til en tyrker.

Premierminister kalder korruptionsanklager mod ham for "fulde af huller som en schweizisk ost".

Tirsdag skal den 17-årige palæstinensiske pige Ahed Tamimi for en israelsk militærdomstol.

Men da USA's præsident, Donald Trump, i december meddelte, at USA vil anerkende Jerusalem som Israels hovedstad, tog spændingerne i området voldsomt til, og fik volden til at blusse op igen.

Grænseområdet mellem Israel og Gaza har i det store hele været roligt efter afslutningen på krigen mellem de to parter i 2014.

- Vi holder Hamas ansvarlig for al aggression fra Gazastriben, lyder det fra Jonathan Conricus ifølge AFP.

Alligevel anklager Israels militær fortsat den islamiske Hamas-bevægelse for at stå bag angrebet, siger en israelsk talsmand.

En mindre, militant gruppe har ifølge Jonathan Conricus, talsmand hos den israelske hær, taget ansvar for angrebet mod de fire israelske soldater.

I en erklæring fra Israels hær hedder det, at israelske fly bombarderede underjordisk infrastruktur i Gaza som reaktion på det palæstinensiske angreb på Israel tidligere.

Palæstinensiske sikkerhedskilder siger, at adskillige missiler blev sendt mod landbrugsområder øst for Rafah i den sydlige del af Gaza, som ligger langs kysten til Middelhavet.

Det antages, at sprængstoffer med en selvudløsermekanisme var lagt ud ved grænsen af væbnede palæstinensere.

I weekenden bombede Israel en række Hamas-mål i Gazastriben, og to palæstinensiske teenagere blev dræbt af israelske styrker.

Angrebene er gengældelse for et raketangreb mod Israel i weekenden, siger den israelske hær.

Europæisk undersøgelse viser, at 18 procent af legetøj indeholder homronforstyrrende stoffer.

De fleste nye computere er fyldt med præinstallerede programmer, som bare bør slettes. To it-eksperter guider her til, hvordan du gør.

Nogle boligprojekter som indendørs pudse- og malearbejde kan være billigere at få lavet i den kommende tid, hvor vejret stadig er ustadigt og koldt.

