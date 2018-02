Fakta: Flystyrt skete i område med 4409 meter højt bjerg

Europa må gøre meget mere for sin egen sikkerhed, lyder kravet fra politikere og eksperter.

Grisen er ikke et urent dyr i Danmark

Ikke alle kunder i PFA har lov til at tegne kundekapital, som i årevis har virket som en regulær afkastkanon, der har fået opsparingen til at vokse kraftigt.

Begrundelsen for hemmeligholdelse holder ikke, lyder det fra eksperter og politikere.

I Afrin, hvor en tyrkisk offensiv er i gang, enes kurdere med Assads styre om at sætte syriske soldater ind.

Et fly fra Aseman Airlines styrtede søndag ned i Zagrosbjergenes højeste punkt. 65 frygtes omkommet.

Flystyrtet skete i Dena, der ligger i Zagrosbjergene. Læs her om den iranske bjergkæde her:

Alle 66 passagerer frygtes dræbt, da et iransk passagerfly fra Aseman Airlines søndag morgen styrtede ned.

Et fly fra Aseman Airlines styrtede søndag ned i Zagrosbjergenes højeste punkt. Samtlige passagerer omkom.

Bang & Olufsens seneste tv-kreation, BeoVision Eclipse, er et af de bedste fjernsyn, du kan købe for penge lige nu.

Nogle boligprojekter som indendørs pudse- og malearbejde kan være billigere at få lavet i den kommende tid, hvor vejret stadig er ustadigt og koldt.

