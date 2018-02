Lande lover 181 milliarder til at rejse Irak efter IS-krig

Der er samlet 30 milliarder dollar, svarende til 181 milliarder danske kroner, til genopbygningen af Irak på en donorkonference i Kuwait.

Det er i hvert fald, hvad deltagerlandene har lovet at donere til genopbygningen efter krigen mod Islamisk Stat og den ekstremistiske gruppes hærgen.

Summen er måske stor, men den er langt under målet.

Regeringen i Bagdad havde på forhånd sagt, at man havde brug for 88,2 milliarder dollar. Deltagerlandene har dermed samlet en tredjedel af beløbet.

- Vi havde håbet på mere. Vi er ikke skuffede. Men beløbet er mindre, end vi havde ventet, siger Iraks finansminister, Ibrahim al-Jaafari, til nyhedsbureauet AFP.

FN's generalsekretær, António Guterres, som også deltager på mødet i Kuwait, kalder indsamlingen en "enorm succes".

Generalsekretæren har tidligere under konferencen sagt, at det er vigtigt, at man lægger en god strategi for genopbygningen, så man undgår at føde en ny bølge af voldelig ekstremisme i Irak.

Tyrkiet står bag et løfte om en stor donation på fem milliarder dollar, mens det olie- og gasrige Qatar har lovet en milliard dollar.

De Forenede Arabiske Emirater er kommet med et løfte om 500 millioner dollar, mens Tyskland har lovet 500 millioner euro.

Kuwaits emir, som er vært for donorkonferencen, vil sende en milliard dollar til Iraks genopbygning, mens den regionale stormagt Saudi-Arabien har lovet 1,5 milliarder dollar.

76 lande og mange internationale fonde og globale organisationer har givet løfter om bidrag, fortæller Kuwaits finansminister, Sabah al-Khaled al-Sabah, fra konferencen.