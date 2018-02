1000 kvinder vil køre taxa i Saudi-Arabien

Til juni skal kvinder i Saudi-Arabien kunne køre bil lovligt. Det besluttede landets konge, Salman, i september 2017.

Landet havde op til beslutningen om lovændringen været det eneste land i verden, der ikke tillod kvinder at køre bil. Saudi-Arabien har haft kørselsforbud for kvinder siden 1990.

Og netop den lovændring har en mellemøstelig taxa-app set stort potentiale i. Firmaet, Careem, der er baseret i nabolandet De Forenede Arabiske Emirater, har nemlig en stor del af sin kundebase i Saudi-Arabien. Det skriver engelske The Independent.

I Saudi-Arabien er mulighederne for offentlig transport nærmest ikke-eksisterende, hvilket har givet taxa-apps som Careem eller Uber en stor fordel på transportmarkedet. Begge apps har en betydelig kundeandel i landet, hvor 70-80 procent af deres kunder er kvinder.

Fordi kørselsforbuddet ikke er løftet endnu, må taxa-appen ikke benytte sig af de kvindelige chauffører før til sommer. Men firmaet har allerede sat flere kvinder i træning, som har erhvervet sig kørekort uden for Saudi-Arabien.

Et stort problem i Saudi-Arabien er stor arbejdsløshed, der i 2017 ramte 12,8 procent. Af de jobsøgende, er cirka 80 procent kvinder. Det er tiltænkt, at muligheden for at køre bil, skal kunne give kvinderne nemmere adgang til arbejdsmarkedet.